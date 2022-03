Scott Hall: morto il noto campione del wrestilng

Scott Hall, uno dei campioni più famosi del wrestling, è morto. Il noto sportivo, 63 anni, ha vissuto una piena di eccessi, tra droga e carcere. Ricordiamo persino una vecchia accusa di omicidio a suo carico.

Scott Hall: dagli attacchi cardiaci all’intubazione

Il rinomato fuoriclasse, durante il corso della sua esistenza, ha avuto tre attacchi cardiaci consecutivi che lo hanno condotto all’intubazione e alla consequenziale decisione, da parte della famiglia, di staccare le macchine che l’ hanno mantenuto in vita fino ad ora.

Scott Hall: tutto ha avuto inizio con un intervento mal riuscito

Tutto sembra essere iniziato da un intervento mal riuscito all’anca, che avrebbe causato la formazione di un grumo di sangue, causa primigenia degli attacchi cardiaci. Una vita, quella di Hall, che racchiude 10 esistenze di una persona comune. Viene considerato la stella del wrestiling e lo ricordiamo, molto spesso, con l’epiteto di ‘El Jefe’ – ‘Il Capo’, il suo soprannome nei periodi in cui vestiva i panni di Razor Ramon, suo personaggio storico.

La dedica

Il suo amico, nonché compagno di avventure, Kevin Nash ha annunciato su Instagram la decisione dei familiari con un post toccante: “Scott è attaccato alle macchine che lo tengono in vita. Una volta che la sua famiglia sarà sul posto, le spegneranno. Perderò la persona su questo pianeta con cui ho passato più tempo della mia vita di chiunque altro. Ho il cuore spezzato e sono molto triste. Amo Scott con tutto il mio cuore, e devo prepararmi alla mia vita senza di lui. Ricordiamoci solo che c’è un ragazzo grandioso e non ne vedremo un altro come lui. Ci vediamo lungo la strada amico. Non avrei mai potuto amare un essere umano più di quanto io abbia fatto con te”.