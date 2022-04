Selena Gomez contro gli haters: “Non mi importa del mio peso, avranno sempre da criticare”. Ecco le dichiarazioni dell’attrice ex Disney

SELENA GOMEZ CONTRO GLI HATERS: ECCO LE DICHIARAZIONI DELL’ATTRICE– Selena Gomez, nota attrice ed ex volto Disney, ha risposto ironicamente agli haters, che sui social l’avevano offesa per il suo fisico. Ricordiamo che la 29enne è affetta dal Lupus, dettaglio non proprio “trascurabile”. Ecco le parole di Selena su Tik Tok: «Sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante… Sono perfetta così come sono. Non mi importa del mio peso».

L’attrice ha poi così proseguito: «Onestamente, non mi interessa del mio peso perché la gente criticherà comunque. ‘Sei troppo magra’, ‘Sei troppo grassa…». Purtroppo, a causa delle numerose offese subite, Selena Gomez è finita anche in riabilitazione «per un crollo emotivo». Fortunatamente, adesso, Selena è molto più forte mentalmente e i commenti beceri, le offese sui social, non la scalfiscono. Complimenti a lei per essere uscita dal tunnel del bullismo e per aver lanciato un messaggio importantissimo sui social (essendo una celebrità sicuramente avrà grande seguito e sarà un esempio positivo per le generazioni future). Il body-shaming e il bullismo non possono essere più tollerati.

