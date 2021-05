Siamo al rush finale della Serie A: il 34° turno vede Inter e Milan protagoniste degli anticipi. Le probabili formazioni e consigli Fantacalcio

Probabili formazioni e consigli Fantacalcio Serie A. – Il campionato sta arrivando alle sue battute conclusive e l’Inter di Antonio Conte inizia i preparativi per la festa Scudetto: nel 34° turno che si apre oggi, i nerazzurri fanno visita al fanalino di coda Crotone. In campo anche Verona-Spezia e Milan-Benevento.

Verona-Spezia

Al “Bentegodi” si apre il sipario del 34° turno di Serie A. Liguri che sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli scaligeri con l’obiettivo di ritrovare la vittoria per invertire il trends. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone-Inter

Come detto in precedenza, allo “Scida” i nerazzurri cercano i tre punti decisivi per prepararsi alla festa per lo Scudetto. Non basterà solo il successo: servirà anche un risultato negativo per l’Atalanta sul campo del Sassuolo domenica. Per una squadra che festeggia, un’altra che può salutare il campionato: i pitagorici di Cosmi sono all’ultima curva prima di tornare in B. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Benevento

Il sabato del 34° turno di Serie A si chiude a “San Siro” dove i rossoneri vogliono riscattare la pesante debacle di lunedì contro la Lazio e vogliono risalire in zona Champions, dopo essere scivolati al 5° posto. Di contro però i sanniti sono alla disperata ricerca di punti per non incombere nell’eventuale sorpasso del Cagliari, impegnato domani a Napoli. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

