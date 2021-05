La finale playoff di Serie B vedrà un derby veneto per l’ultimo posto in A: sarà sfida tra Venezia-Cittadella. Eliminate Monza e Lecce: salentini traditi da Mancosu

Dopo Empoli e Salernitana, una tra Venezia-Cittadella prenderà parte alla Serie A 2021/22: questa sarà infatti la finale playoff di Serie B. Nella giornata odierna si è disputato il ritorno delle due semifinali del campionato cadetto: dicono addio ai sogni di gloria Monza e Lecce, le quali certificano il proprio fallimento stagionale.

Alle 18:30 si è disputata la sfida del Via del Mare dove i veneti di Paolo Zanetti erano chiamati a difendere l’1-0 ottenuto in Laguna lunedì scorso. Ed il compito diventa sempre più facile quando al terzo di recupero del primo tempo il VAR richiama Irrati e concede un penalty che Aramu trasforma. Nella ripresa parte l’assalto dei salentini che ottengono il pareggio al 66′ con una zampata vincente di Pettinari. La squadra di Corini crede nella possibilità di ribaltare la partita ed ottenere il gol che vale la qualificazione. La grande chance arriva al minuto 80 quando Maleh commette fallo in area e Irrati indica nuovamente dal dischetto ma Mancosu calcia incredibilmente alto, mantenendo la partita sul punteggio di parità. Al 95′ parte la festa del Venezia che raggiunge la finale e sogna il ritorno in A dopo 19 anni dall’ultima volta.

Invece all’U-Power Stadium l’impresa era più ardua per il Monza, costretto a dover ribaltare lo 0-3 subito dal Cittadella al “Tombolato”. Brocchi si affida a Boateng-Balotelli per cercare la rimonta ma la difesa dei ragazzi di Venturato regge nei primi 45 minuti di gioco. Il muro si sgretola al 58′ quando SuperMario trova il gol della speranza per i brianzoli e regala mezz’ora finale di fuoco. Ed il Monza ci crede e come quando D’Alessandro sigla il 2-0 al minuto 77 con una gran conclusione che fulmina Kastrati. Le speranze sono riposte nel rush-finale ma non succede più nulla: in finale ci va il Cittadella per la seconda volta nella sua storia. La squadra di Venturato sogna la Serie A.

Lecce-Venezia 1-1 (and. 0-1): 45’+3 rig. Aramu, 66′ Pettinari (L)

Monza-Cittadella 2-0 (and. 0-3): 58′ Balotelli, 77′ D’Alessandro

Adesso Venezia-Cittadella si affronteranno in gara andata e ritorno per decidere chi avrà la meglio nella finale playoff di Serie B e farà il salto in A.

Il primo round vedrà i ragazzi di Venturato ospitare i lagunari al “Tombolato” domenica 23 alle 21:15 per via del peggior piazzamento in classifica durante la regular season (Cittadella ha chiuso 6°, il Venezia 5°). La gara di ritorno si disputerà in casa della squadra di Paolo Zanetti giovedì 27 maggio alle ore 21:30. In caso di parità totale nel ritorno, supplementari ed eventuali calci di rigore.

Andata – Cittadella-Venezia: domenica 23 maggio 2021 – Ore 21.15

Ritorno – Venezia-Cittadella: giovedi 27 maggio 2021 – Ore 21.30