I Sierra pubblicheranno il nuovo EP dal titolo “Profondamente” che incarna la dissonanza cognitiva della società odierna

Dal 30 aprile 2021 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo EP dei Sierra, il duo romano formato da Medium (Massimo Gaetano) e Sila Bower (Giacomo Ciavoni). Per loro, il successo è arrivato nel 2019 grazie alla partecipazione del talent X Factor 13, ma adesso, scopriamo tutto sul loro nuovo EP!

“Profondamente“, questo il titolo dell’EP, si snoda in otto tracce, di cui ben sette inediti, in cui potrete apprezzare la loro versatilità. In questo EP, i Sierra, continuano la loro esplorazione musicale che parte da strutture pop e dalle loro radici hip hop, arricchite da elementi riconducibili alla dance e all’EDM, o alla trap della nuova scuola francese.

Si spazia da brani energici e ritmati come “Goleador” (focus track dell’Ep) e “La Clique”, a canzoni più riflessive come “Profondamente” e “Ci Sono Anche Io”, per arrivare a composizioni lucenti come “Aria”, “Nei Giorni che Mi Rimangono” o “Sei tu”. A questi inediti si aggiunge anche “Mezze Lune”, singolo uscito a inizio 2021 che ha già superato le 500 mila streams e views. La produzione è stata affidata a diverse firme di spicco come Zef, Cosmphonix, Machweo, Mr Monkey, Niro e Pitchbull che insieme hanno creato un affresco sonoro ricco e variegato, valorizzando a pieno il talento del duo romano.

“”Profondamente” racchiude molti degli stati d’animo che abbiamo vissuto per anni. In questi mesi siamo riusciti a tirare fuori il nostro mondo interiore, cosa che non potremmo esternare in nessun altro modo se non con la musica. Come rappresenta la copertina, questo EP è uno specchio per poter entrare nel mondo delle idee, potersi ritrovare e quindi crescere interiormente. È una linea guida per ciò che verrà in futuro. Il mood è diviso tra felicità e tristezza ed incarna la dissonanza cognitiva della società odierna, spaccata a metà tra la voglia di rialzarsi e la comodità di rimanere immobile.“, hanno dichiarato i Sierra.

Tracklist

1) Goleador

2) Nei cinque giorni che mi rimangono

3) La Clique

4) Mezze lune

5) Aria

6) Ci Sono Anch’io

7) Profondamente

8) Sei tu