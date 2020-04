Generosa decisione di Sky che va incontro alle esigenze dei suoi clienti in questo momento di grande difficoltà per l’emergenza Coronavirus

Pochi giorni dopo l’annuncio dell’annullamento dei rincari sugli abbonamenti Sky, arriva un’altra buona notizia per i clienti della TV a pagamento, in particolare per i possessori degli abbonamenti Sport e Calcio: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile“.

La procedura non sarà comunque automatica, i clienti che soddisfano questi requisiti dovranno infatti registrarsi manualmente nella propria area personale sulle piattaforme Sky. Per richiedere poi lo “sconto Coronavirus”, sarà sufficiente premere sul pulsante dedicato e aspettare la conferma della procedura. Un’agevolazione in più quindi per milioni di italiani che sono costretti a stare chiusi in casa nel rispetto delle misure del Governo sul contenimento del Covid-19. Molte sono le aziende che stanno offrendo regali o agevolazioni ai propri clienti e l’iniziativa di Sky sarà sicuramente gradita a molte famiglie in giro per l’Italia, nonostante il palinsesto di Sport e Calcio risenta pesantemente dello stop ai campionati di tutti gli sport in tutto il mondo.

