Solo Para Ti: testo e traduzione della canzone di Alvaro Soler & Topic

Il cantautore spagnolo Alvaro Soler ha pubblicato il nuovo singolo “Solo Para Ti”. Scopriamo, insieme, il testo, la traduzione e il significato del brano.

Solo Para Ti: il significato della canzone

Il singolo “SOLO PARA TI” è una perfetta sintesi del pop romantico e di un suono più EDM e dance. L’artista, a tal proposito, racconta:

“La canzone parla della fine di una relazione, quando si sta male ma allo stesso tempo si è consapevoli che è stato meglio così. Non c’è altra soluzione al dilemma tra mente e cuore se non quella di lottare per seguire la propria strada. È un tema che unisce tutti noi, in quanto tutti abbiamo provato la medesima cosa sulla nostra pelle” – racconta ALVARO.

Testo canzone

Le tengo miedo al silencio

Tan lejos, tan lejos de ti

Tus plumas bajo la luna

Preguntan, preguntan por mi

Y ahora que no tengo tu voz

Igual es lo mejor

Pero ahora duele tanto así

Y ya no tengo donde ir

Si tú no estás aquí

No queda nada que decir

Lo siento

Por tanto sufrimiento

Guardaba tantos versos

Solo para ti

Ahora que, ahora que siento

Que solo canto al viento

Guardaba tantos versos

Solo para ti (x2)

Sé que al final no éramos tu y yo

La mejor version de lo que fuimos

Mi recuerdo esta lleno de luz

Y Aunque ahora no estemos bien

Se que algún día parará de llover

Y al fin ya veremos la luz

Y ahora que no tengo tu voz

Igual es lo mejor

Pero ahora duele tanto así

Y ya no tengo donde ir

Si tú no estás aquí

No queda nada que decir

Lo siento

Por tanto sufrimiento

Guardaba tantos versos

Solo para ti

Ahora que, ahora que siento

Que solo canto al viento

Guardaba tantos versos

Solo para ti (x2)

Lo siento

Por tanto sufrimiento

Guardaba tantos versos

Solo para ti

Oh que siento

Que solo canto al viento

Guardaba tantos versos

Solo para ti

Solo para ti

Solo para ti-traduzione

Ho paura del silenzio

Così lontano, così lontano da te

le tue piume sotto la luna

Chiedono, chiedono di me

E ora che non ho la tua voce

lo stesso è il migliore

Ma ora fa così male

E non ho nessun posto dove andare

Se non sei qui

non c’è nient’altro da dire

Mi dispiace

per tanta sofferenza

Ho conservato tanti versi

Solo per te

Ora che, ora che mi sento

che canto solo al vento

Ho conservato tanti versi

Solo per te (x2)

So che alla fine non siamo stati io e te

La migliore versione di ciò che eravamo

La mia memoria è piena di luce

E anche se ora non stiamo bene

So che un giorno smetterà di piovere

E finalmente vedremo la luce

E ora che non ho la tua voce

lo stesso è il migliore

Ma ora fa così male

E non ho nessun posto dove andare

Se non sei qui

non c’è nient’altro da dire

Mi dispiace

per tanta sofferenza

Ho conservato tanti versi

Solo per te

Ora che, ora che mi sento

che canto solo al vento

Ho conservato tanti versi

Solo per te (x2)

Mi dispiace

per tanta sofferenza

Ho conservato tanti versi

Solo per te