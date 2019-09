L’irriverente serie animata South Park sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 27 Settembre: quanti e quali episodi?

Netflix sa sempre come stupire i suoi abbonati: dal prossimo 27 Settembre saranno disponibili in streaming alcuni degli episodi più belli dell’irriverente serie animata South Park.

Il format statunitense, creato da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 per Comedy Central, racconta temi di attualità e politica a stelle e strisce, facendo appello alla satira e cercando di sfatare i tabù e le demonizzazioni della società attraverso la parodia e la commedia nera.

Negli States, la serie è stata aspramente criticata e anche in Italia è finita nel mirino del Moige che costrinse Italia 1 a mandare in onda solo alcuni episodi, per giunta con un doppiaggio non letterale. Successivamente Mtv ha trasmesso il cartone senza censure dalla quinta stagione, ridoppiando anche le stagioni precedenti.

Inizialmente la serie era realizzata con la tecnica della stop motion in cutout animation, poi sostituita dall’animazione al computer.

South Park narra le vicende di quattro ragazzini (Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormic che frequentano la scuola elementare nella immaginaria cittadina del titolo tra le Montagne Rocciose del Colorado.

In 22 stagioni della serie, sono stati mandati in onda quasi 300 episodi da 22 minuti ciascuno.

