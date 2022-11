Spagna, cattive notizie a tavola: Mondiale senza prosciutto

Il Mondiale 2022 sta facendo tanto parlare di sè già da diverso tempo. Le polemiche per i lavori di costruzione degli impianti sportivi, il caldo, i finti tifosi assoldati ad hoc dal Qatar. .Particolarità e stranezze, insomma, che non sembrano finire e l’ultima arriva dal fronte Spagna. La Roja dovrà fare a meno di un elemento chiave che non è mai mancato durante i precedenti Mondiali: il prosciutto.

Nella lista di merci proibite presente sulla Media Guide di Qatar 2022 ci sono 9 punti. Si parla di narcotici e sostanze psicotrope, armi con le rispettive munizioni, il materiale per scommettere (però i soldi sono ammessi), sostanze radioattive, prodotti falsificati, oggetti che possano risultare offensivi per altre religioni e culti, immagini di estrema violenza, crudeltà o pornografia, bevande alcoliche. Ma soprattutto, e qui nasce il dilemma della Spagna, non si possono importare prodotti di derivazione suina.

Niente ‘jamón’, dunque, per la Roja. I cuochi della Spagna solitamente, per tornei lunghi, portano con sè un centinaio di prosciutti di grande qualità. Si tratta di pezzi pregiati di ‘jamón iberico de bellota’ da 120 euro al chilo. Ma questa volta niente prosciutto ad accompagnare la spedizione in Qatar di Luis Enrique e i suoi giocatori.