La domenica pomeriggio ritorna ad avere un senso con la Serie A. Le probabili formazioni di Spal-Lazio: Inzaghi studia qualche cambio in vista Europa League

Ritorna la Serie A formato “spezzatino” con tre partite che si disputeranno la domenica alle 15.00. Tra queste Spal-Lazio, con i ferraresi ancora a zero punti in classifica e i capitolini alla ricerca della vittoria post derby. Inzaghi potrebbe studiare dei cambi in vista della gara d’esordio in Europa League contro il Cluj.

Sarà una gara molto delicata per l’ex Lazzari, che per la prima volta affronterà la Spal da rivale. I due dubbi che tormentano l’allenatore biancoceleste riguardano il partner di Immobile e la linea di difesa. Caicedo è l’indiziato numero uno, che potrebbe dare qualche minuto di riposo a Correa, rientrato tardi dagli impegni con l’Argentina. Mentre Vavro dopo le prime due gare vissute in panchina, si candida ad un posto da titolare.

A preoccupare Semplici sono le condizioni di Berisha, se non dovesse farcela pronto Letica al posto dell’albanese. In attacco si va verso la conferma del duo Di Francesco-Petagna con Floccari dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-LAZIO

Spal (3-5-2) probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

