Spray nasale contro l’emicrania. Approvato Zavegepant

di Lorenzo Vitale

Approvato il primo spray nasale per contrastare l’emicrania. La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense deputata alla regolamentazione di medicinali, prodotti alimentari e terapie sperimentali, ha dato l’okay. Ora si attende il via libera dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), che di solito arriva qualche tempo dopo rispetto alla pronuncia dell’ente americano, e a cascata quello dell’AIFA. Il farmaco che promette di alleviare la sofferenza causata dall’emicrania si chiama Zavegepant ed è stato sviluppato dal colosso farmaceutico statunitense Pfizer.

Tecnicamente Zavegepant è un antagonista del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP). È il primo e unico spray nasale di questo genere, finalizzato al trattamento dell’emicrania. Il CGRP è un neuropeptide che viene attivato dal sistema trigeminale quando sta per arrivare un attacco di emicrania, come spiegato dal portale specialistico “La Neurologia Italiana”. È strettamente associato alla trasmissione del dolore. Agendo da antagonista, blocca il CGRP e permette il sollievo in tempi rapidi. In un comunicato stampa, Pfizer ha spiegato che l’FDA ha approvato Zavegepant sulla base di due studi clinici di Fase 3 randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo, il “gold standard” nella ricerca scientifica.

Il principio attivo zavegepant è risultato sicuro e ben tollerato, seppur si siano registrati alcuni effetti collaterali. In particolare disgeusia (disturbo del gusto); fastidio nasale e nausea.