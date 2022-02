Stranger Things 4: quando uscirà la quarta stagione?

Siamo tutti in attesa di Stranger Things 4, considerando che è davvero passato molto tempo da quando la terza stagione ha debuttato su Netflix. Gran parte del ritardo è, chiaramente, imputabile alla pandemia ma c’è una meravigliosa notizia in merito: i nuovi poster pubblicati oggi dimostrano che manca davvero poco all’uscita della quarta stagione.

La reazione dei fan ai poster di Stranger Things 4

Non appena sono stati pubblicati, i fan si sono subito cimentati a commentare la notizia nei modi più disparati. Ne Sono stati rilasciate, in totale, ben quattro immagini, prima di arrivare al poster finale tramite il quale è stata, finalmente, annunciata la data di uscita. La scritta pubblicata sui social è singolare ed ha allarmato un po’ tutti i fan:

“Ogni fine ha un inizio”

Come si articolerà la quarta stagione?

La quarta stagione si articolerà in due volumi, proprio come è accaduto per la Casa di Carta. Tutti gli episodi usciranno nel giro di un paio di mesi e non ci sarà uno stacco temporale eccessivo tra il primo ed il secondo blocco. La prima parte uscirà il 27 maggio mentre la seconda uscirà il 1 luglio. Cosa accadrà ai protagonisti? Cosa dobbiamo aspettarci? Di che fine e di che inizio si tratterà mai?