Studio Battaglia: anticipazioni puntata del 28 Marzo

Sta avendo un grandissimo successo la nuova serie tv di Rai 1 Studio Battaglia. Il nuovo legal drama racconta le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne, avvocatesse divorziste. Loro sono Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Nella scorsa puntata, Anna (Barbara Bobulova) e Massimo sono stati impegnati con il caso di una donna che voleva procedere all’impianto degli embrioni congelati dall’ex marito. Le sorelle Battaglia hanno saputo che il padre Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Viola inizia ad avere dubbi riguardo le sue nozze.

Studio Battaglia: anticipazioni terza puntata

In onda lunedì 28 Marzo, nella terza puntata, Anna vorrebbe fidarsi ancora del marito Alberto, ma capisce che lui non le ha detto tutta la verità. Intanto, si occupa del caso di un uomo in causa con l’ex moglie, che si oppone alla vaccinazione del loro bambino. Il secondo caso riguarderà una coppia che, dopo la morte del loro amato figlio, vorrebbe entrare in possesso delle password degli account social del ragazzo. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque.

Cambio di programmazione per la fiction Rai, che dal 28 non andrà più in onda di martedì ma lunedì, scontrandosi con la terza puntata de L’Isola dei famosi 2022, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.