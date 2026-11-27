SuperEnalotto, estrazione di venerdì 27 novembre 2026: i numeri
In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di venerdì 27 novembre 2026 è 14, 22, 30, 38, 56, 85, Numero Jolly 67, SuperStar 64.
I punti chiave
- Combinazione vincente: 14, 22, 30, 38, 56, 85
- Numero Jolly: 67
- SuperStar: 64
Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 27 novembre 2026, confrontati fra più fonti.
Estrazione SuperEnalotto di 27/11/2026: la combinazione vincente
|Combinazione vincente
|14 22 30 38 56 85
|Numero Jolly
|67
|SuperStar
|64
Quando è la prossima estrazione
La prossima estrazione è in programma sabato 28 novembre 2026.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
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