Svezia e Ucraina si sfidano nell’ultimo ottavo di finale di Euro 2020, la vincente sfiderà una tra Inghilterra e Germania

All’Hampden Park di Glasgow Svezia e Ucraina si giocano l’ultimo posto disponibile per i quarti di finale di Euro 2020. Dopo l’incredibile eliminazione della Francia, alle 21:00 l’europeo ci regala uno degli ottavi più interessanti che potrebbe regalare gol e spettacolo.

QUI SVEZIA – Andersson dopo un girone sorprendente vuole continuare a sorprendere e, contro l’Ucraina ha un occasione d’oro per portare la sua Svezia ai quarti di finale, un risultato che alla vigilia sembrava una chimera. Il ct svedese lancia finalmente Kulusevski dal primo minuto con Isak al suo fianco nel suo classico 4-4-2. La linea difensiva sarà composta da Lindelof e Danielson centrali con Lustig a destra e Augustinsson a sinistra. Ekdal e Olsson in mediana con S.Larsson e Forsberg, reduce da una doppietta contro la Polonia, rispettivamente esterno destro e sinistro.

QUI UCRAINA – Occasione d’oro per Shevchenko che dopo aver passato il turno come terza, si presenta all’appuntamento con la storia contro un avversario ampiamente alla portata. D’avanti ad una delle sorprese del di questo Europeo Buschchan, Sheva schiera una linea a quattro con Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. Centrocampo a tre pieno di qualità con Sydorchuk vertice basso e la coppia Malinovskyi–Zinchenko mezze ali. In attacco ballottaggio aperto tra Marlos e Shaparenko con il secondo leggermente in vantaggio per affiancare la coppia di bomber Yarmolenko-Yaremchuk.

Le probabili formazioni del match

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. ALL. Andersson.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. ALL. Shevchenko.