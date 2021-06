Aggiornamento Catalogo Netflix, 29 giugno 2021: ecco tutte le novità in arrivo e in scadenza oggi sulla nota piattaforma

Aggiornamento Catalogo Netflix, 29 giugno 2021: come ogni giorno sulla nota piattaforma non è raro trovare titoli in arrivo e titoli in scadenza. Per la giornata di oggi in particolare ci sono tre nuovi titoli e ben nove scadenze tra film e documentari. Scopriamo nel dettaglio quali sono.

In arrivo

– Black Lightning (serie tv, quarta stagione): Jefferson è pieno di sensi di colpa e giura di voler abbandonare il mantello da super eroe. Nuove minacce però sono sempre in agguato

(Serie tv): StarmBeam è piccola, ma grazie all’aiuto dei suoi amici Nannino, Kipper e Boost, è sempre in grado di risolvere i guai che i cattivi combinano in città – Terminator Genesys (film): a trent’anni dal giorno del giudizio, John Connor manda nel passato un suo amico per salvare sua madre. Le cose però sono un po’ cambiate

In Scadenza

– Orgoglio e pregiudizio (film)

(film) – La ricerca della felicità (film)

(film) – She-Wolves: England’s Early Quuens (documentario)

(documentario) – Russell Brand: End the Drugs War (documentario)

(documentario) – Russell Brand: From Addiction to Recovery (documentario)

(documentario) – Vicky Cristina Barcellona (film)

(film) – Codice Genesi (film)

(film) – Come tu mi vuoi (film)

(film) – Matrimonio alle Bahamas (film)