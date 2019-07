Da Temptation Island a Uomini e Donne il passo è breve: ecco perchè potremmo rivedere Andrea Filomena sul trono a Settembre

C’è una legge non scritta che i telespettatori di “Temptation Island” e altri programmi che mettono al centro i sentimenti pretendono di veder rispettata: la rivincita del mollato. Se ciò è vero allora prepariamoci a vedere Andrea Filomena sul trono di “Uomini e Donne” a Settembre.

Seconda chance

Il bel parrucchiere veneto, ieri sera nel corso della quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia ha visto naufragare, in un cumulo di recriminazioni e parole tutt’altro che leggere, la sua storia con Jessica Battistello, che sembra aver perso la testa per il single Alessandro Zarino.

Per la maggior parte il pubblico è ora tutto dalla parte di Andrea, e spera che lui possa trovare finalmente la sua anima gemella, magari in un altro programma De Filippiano come “Uomini e Donne”.

D’altronde Andrea non sarebbe il primo mollato televisivo che Maria ha contribuito a riaccasare: tutti ricorderete, infatti, che Sara Affi Fella prima che il suo nome venisse associato al gate televisivo più succoso della scorsa stagione (secondo solo all’affaire Caltagirone) era stata sulle spiagge dell’Is Morus Relais con il suo fidanzato Nicola Panico.

E Andrea Cerioli? Prima tentatore della fidanzata di Walter Zenga nella prima edizione Vip di “Temptation Island” e oggi felice accanto ad Arianna, conosciuta proprio nel salotto con le sedie rosse di Canale 5.

Tentatori/tronisti

D’altra parte, è pur vero che Jessica Battistello non è la prima che perde la testa per un tentatore: lo stesso accadde a Nunzia Sammarco (quando ancora il programma con il falò in mezzo si chiamava “Vero Amore”): una volta lasciato il suo fidanzato, infatti, la ragazza scese le iconiche scale di “Uomini e Donne” per corteggiare quello che fu il suo tentatore: Alessandro Genova.

Anche Teresa Langella fa parte della schiera di tentatori poi diventati tronisti: è storia di oggi la sua inizialmente tormentata storia con Andrea Dal Corso (anche lui tentatore della scorsa stagione di Temptation Island)

… E opinionisti…

Ma la staffetta tra i due programmi made in Fascino ha detto la sua anche nel comparto opinionisti. Non dimentichiamoci, infatti, che Karina Cascella nasce televisivamente proprio durante la prima edizione di “Vero Amore” e che a “Uomini e Donne” ha conosciuto il padre di sua figlia, Salvatore Angelucci, all’epoca tronista del programma.