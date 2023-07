Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata

di Annamaria Postiglione

Temptation Island è pronto a tornare con un’attesissima seconda puntata dopo il boom di ascolti della settimana scorsa. Reintrodotto nel palinsesto di Canale 5, il programma è riuscito ad attirare ben 3,5 milioni di telespettatori per la prima puntata: pubblico che vuole sicuramente mantenere date le prime anticipazioni che emergono da due video pubblicati sui canali social del programma.

In base ai brevissimi filmati, questa sera a Temptation Island scopriremo se Manuel avrà accettato il falò di confronto con la sua fidanzata Isabella. I due, fidanzati da tre anni e mezzo, non hanno gli stessi problemi degli altri concorrenti: questioni di tradimento o poca fiducia nel partner. Per loro il più grande ostacolo è non riuscire a trovare un punto d’incontro per quanto riguarda lo stile di vita. Fin da subito Manuel ha lamentato la poca adattabilità della fidanzata alla sua vita da studente e lavoratore e questo, ha portato Isabella a chiedere subito il falò di confronto.

Sempre su Canale 5, questa sera, a Temptation Island, anche Alessia e Davide arriveranno ad un momento di svolta significativa. Dalle anticipazioni video vediamo la fidanzata, ormai emotivamente stremata, ammettere con un tentatore di essere sprecata per continuare a stare con il fidanzato. Questa frase, unita a diversi atteggiamenti fraintendibili, ha portato Davide a chiedersi quale sia effettivamente il comportamento della sua partner fuori dalle telecamere.

Per scoprire cosa succederà tra queste due coppie e le altre, basterà seguire la seconda puntata di Temptation Island questa sera alle 21:45.