This Love: Taylor Swift pubblica la sua Taylor’s Version

E’ disponibile da oggi, Venerdì 6 Maggio, su tutte le piattaforme streaming la Taylor’s Version di This Love, rilasciato da Taylor Swift. Il brano è contenuto nel trailer della nuova serie tv “The Summer I Turned Pretty“, disponibile su Amazon Prime dal 17 Giugno, motivo per cui la notizia dell’uscita del “nuovo singolo” della cantautrice americana è arrivata solo ieri, ad opera della stessa Taylor Swift, la quale ha annunciato che la sua versione di “This Love” sarebbe stata disponibile a partire dalla mezzanotte locale (le 6 di mattina italiane).

This Love è stato uno dei brani più amati di 1989, il primo album pop di Taylor Swift, la quale si era affermata come una delle cantautrici country più di successo della storia. Il suo passaggio a questo nuovo genere musicale ha però ripagato a piene mani, visto che 1989 si è confermato come uno degli album pop più premiati e acclamati di sempre.

Far uscire la sua Taylor’s Version di This Love, è per Taylor Swift un passaggio necessario per riprendere il controllo della sua musica considerando che, sin dall’inizio della sua carriera, la Swift si è occupata sempre dei testi delle sue canzoni e degli arrangiamenti. Vista l’impossibilità di poter comprare tutto il vecchio lavoro, dopo che era scaduto il contratto con la sua precedente casa discografica, la Big Machine Records, la Swift ha deciso di compiere la scelta estremamente rischiosa e coraggiosa di registrare tutte le canzoni dei suoi primi sei album ( da quando è passata alla Republic Records nel 2018, gli è stato concordato il diritto di possedere ogni album che rilascerà).

Al momento, ancora nulla è ufficiale, anche se dopo l’uscita di Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) le probabilità che il prossimo re-recording sia effettivamente 1989 sono sempre più alte. Da non dimenticare, infatti, che Taylor ha rilasciato la sua versione di Wildest Dreams –dopo che la canzone era diventata virale su Tik Tok- per sfruttare il trend. Vi sono quindi ben due brani del quarto album in studio della pop star di cui sono state rilasciate le nuove versioni. Ma è anche vero che Taylor Swift non è nuova alle soprese, quindi non è da escludere che decida di cogliere di sorpresa tutti e rilasciare invece la Speak Now (Taylor’s Version).

TESTO DI “THIS LOVE ” DI TAYLOR SWIFT

