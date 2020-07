Il tennista americano Frances Tiafoe è risultato positivo al Coronavirus durante un’esibizione aperta al pubblico ad Atlanta

Altro caso di positività nel tennis, dopo quelli all’Adria Tour di Dimitrov, Djokovic, Coric e Troiki. Si tratta del tennista americano n.81 del mondo Frances Tiafoe. Il tennista in questi giorni ha disputato ad Atlanta la All-American Team Cup, un’esibizione tra i migliori tennisti americani aperta al pubblico.

Ad annunciare la positività al virus è stato lo stesso Tiafoe con un messaggio su Twitter: “Sfortunatamente, nella serata di venerdì sono risultato positivo al COVID-19 e ho dovuto lasciare la All-American Team Cup, l’evento di Atlanta di questo fine settimana. Negli ultimi due mesi, mi sono allenato in Florida e fino a una settimana fa i test erano risultati negativi.

Ho in programma di svolgere un secondo test all’inizio della prossima settimana, ma ho già adottato il protocollo di isolamento come suggerito dallo staff medico qui ad Atlanta. Nonostante ci tenessi molto a tornare in campo là fuori, la sicurezza e la salute di tutti continuano ad essere la priorità”.

L’esibizione ad Atlanta non è stata sospesa, ma andrà regolarmente avanti. Tiafoe, che nel match d’esordio aveva sconfitto Querrey, verrà sostituito da Christopher Eubanks, nativo di Atlanta.

Leggi anche