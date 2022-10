Tommaso Zorzi: ufficiale la rottura con Stanzani

Ormai sembra essere del tutto ufficiale: è finita la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. A confermare il ciò è stato un video diventato ormai virale per il web in cui è possibile vedere il giudice di Drag Race Italia, mentre bacia un ragazzo biondo durante una serata in discoteca.

Un gesto che naturalmente non è passato inosservato e che è stato ripreso da tutti i presenti in sala, con i cellulari in mano una volta che avevano notato la presenza del noto influencer. Un gesto plateale, e forse voluto dallo stesso Tommaso Zorzi, in modo da levare ogni dubbio e mettere così finalmente a tacere le voci riguardo al rapporto con l’ormai ex Tommaso Stanzani.

Difficile dire se ci sarà un qualche tipo di dichiarazione o di conferma ufficiale da parte dell’interessato. Come aveva dichiarato a una vecchia intervista rilasciata a Fanpage.it, Tommaso Zorzi è molto protettivo nei confronti della sua vita privata che desidera sempre mantenere tale. “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto […] A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”– aveva dichiarato una volta l’ex concorrente del GF Vip..