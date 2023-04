Toni Servillo, malore a Parigi: come sta

di Giusy Curcio

Malore a Parigi per Toni Servillo: l’attore era in piedi sul palco del teatro Odèon della capitale francese, impegnato ne “Le voci di Dante”, quando si è sentito male. Non avrebbe voluto interrompere lo spettacolo ma alla fine lo hanno convinto ad andare in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riportano alcuni media non sarebbe grave. Dalle prime ricostruzioni, trenta minuti dall’inizio dello spettacolo, Servillo si è sentito male. Si è accasciato sul palco e, nel cadere, ha urtato il leggio, graffiandosi un orecchio. L’attore, dunque, è stato trasportato all’ospedale Cochin di Parigi: secondo i primi controlli, il suo stato di salute non desta preoccupazione.

L’attore, protagonista del film premio Oscar La grande bellezza e di numerose altre pellicole, tra le quali molte dirette da Paolo Sorrentino, era nella capitale francese da ieri nell’ambito della rassegna dedicata alla cultura italiana Passions italiennes. Nel 2020 è stato inserito al settimo posto della lista pubblicata dal New York Times e stilata dai critici Manhola Dargis e A.O. Scott dei venticinque migliori attori del secolo.

“Come un attore shakespeariano, rende vivida l’umanità stravagante: uomini che vivono per piegare il mondo alla loro volontà. Inoltre cattura la loro profonda solitudine“, ha scritto il New York Times.

In scena con Le voci di Dante di Giuseppe Montesano, che affronta l’opera dantesca attraverso l’originale chiave di lettura offerta da Montesano.