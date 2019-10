Il piano urbano rivoluzionario, la “fame” di green e la politica ambientale che hanno reso Oslo “Capitale Verde europea 2019”

Quello che per qualsiasi altra città sarebbe un’utopia, per Oslo è quotidianità. La classe dirigente mette al primo posto i suoi abitanti, e, già dal 2015, ha iniziato a rendere il centro completamente pedonale, non lasciando perciò spazio alle auto. Il traffico era infatti colpevole del 70% delle emissioni della città, mentre ora questa pullula di bike sharing, monopattini elettrici, trasporti pubblici sostenibili e pedoni.

La rinascita

Dove c’erano corsie larghe, marciapiedi stretti e parcheggi per auto, ci sono marciapiedi che occupano i 2/3 della strada, comode panchine per la vivibilità delle strade e tanto verde pubblico. Non sono mancate le proteste: si temevano, infatti, le scomode conseguenze che eliminare le auto dal centro della capitale avrebbe provocato. Tuttavia questo ha innescato la rinascita della città, in chiave eco-friendly. La crescita del commercio e il benessere crescente dei cittadini sono solo alcuni dei benefici di cui gode la capitale nordica.

L’importanza dell’elettrico

Il governo norvegese si è prescritto un target del 100% di veicoli elettrici in circolazione entro il 2025, dato non così impraticabile (basti sapere che, attualmente, un terzo dei veicoli acquistati in Norvegia è elettrico). Il trasporto pubblico non resta cieco dinanzi all’imponente cambio di rotta della mobilitazione, anzi. Non solo esso è stato potenziato, grazie all’abolizione delle auto dal centro, ma è stato anche radicalmente innovato, a partire dalla normale flotta elettrica di autobus e tram, fino all’introduzione di minibus senza conducente, guidati da telecamere e sensori. Tutto ciò va a favore dell’obiettivo di dimezzare le emissioni entro l’anno prossimo, per poi eliminarle del tutto entro il 2030. Dal maggiore produttore di petrolio europeo al Paese più verde al mondo: trasporti pubblici, coesione sociale e salute ambientale insieme per dar vita ad un costrutto di scelte di civiltà.

