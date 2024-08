Tragedia al Ruggi d’Aragona: giovane trovato in strada muore in ospedale

di Redazione ZON

Un misterioso episodio ha scosso il Ruggi d’Aragona nella notte tra sabato 17 agosto e domenica. Un giovane straniero, di soli 22 anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni critiche, probabilmente a causa di un’overdose. Il ragazzo, rinvenuto in strada, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e inizialmente classificato come codice giallo. Tuttavia, la gravità del suo stato è stata poi declassata a codice verde.

Dopo oltre 20 minuti di attesa nel pronto soccorso, la situazione ha preso una tragica piega. Il giovane ha accusato un malore improvviso e, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo. Al momento, l’identità del ragazzo rimane sconosciuta.

Il suo corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale, in attesa che qualche familiare possa arrivare per riconoscerlo. Le autorità stanno cercando di fare luce sull’accaduto, mentre il dolore per questa morte prematura aleggia tra le mura del Ruggi d’Aragona.