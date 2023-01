Tragedia negli USA: ex Tottenham muore a 25 anni

Lutto nel calcio: è morto a 25 anni il difensore Anton Walkes, militante nel Charlotte FC, squadra della Mls. A dare la triste notizia è proprio il club americano. Dalle prime indiscrezioni venute alla luce, Walkes sarebbe stato trovato privo di sensi dai vigili del fuoco di Miami alle 15 (ora locale) in seguito a uno scontro tra due barche. Il direttore sportivo del Charlotte, Zoran Krneta, ha così commentato la tragica notizia: “Siamo addolorati per la perdita di Anton, un padre davvero incredibile, una persona amorevole e un essere umano eccezionale. Anton ha incarnato ciò che significa far parte del Charlotte Football Club e tutta la nostra comunità è in lutto per questa tragedia“.

Walkes, un passato nel Tottenham

Walkes nasce a Londra nel 1997 e cresce calcisticamente nel Tottenham. Il difensore ha però esordito nei professionisti negli Stati Uniti con la maglia dell’Atlanta United. Tornato in Inghilterra, Walkes ha disputato tre stagioni in League One al Portsmouth per poi fare ritorno in Mls, acquistato dal Charlotte con cui la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze.

Il cordoglio degli Spurs

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa dell’ex giocatore, Anton Walkes. I pensieri di tutti al Club sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste“. Questo il messaggio scritto dal Tottenham su Twitter accompagnando il messaggio di cordoglio a una foto del difensore ai tempi in cui militava negli Spurs.