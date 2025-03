Truffa 4.000 euro a un’anziana fingendo di essere un amico del nipote: condannato un 44enne

di Redazione ZON

Tre anni di reclusione: è la condanna inflitta a un uomo di 44 anni originario di Napoli, ritenuto responsabile di aver truffato un’anziana residente a Sarno nel maggio del 2021.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, partite a seguito della denuncia della vittima, l’uomo si presentò alla porta della donna facendole credere di essere un incaricato del nipote in difficoltà. Con uno stratagemma ben orchestrato, riuscì a farsi consegnare 4000 euro in contanti. In cambio, lasciò alla donna un pacco contenente soltanto una confezione di riso e una di pasta, per simulare un invio urgente.

Le forze dell’ordine hanno identificato e assicurato alla giustizia uno dei due responsabili della truffa. La condanna è stata emessa nei giorni scorsi, chiudendo così una vicenda che aveva profondamente scosso la comunità locale.

Fonte: SalernoToday