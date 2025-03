Unisa, caduta dell’albero: il giovane studente colpito lascia l’ospedale dopo quattro mesi e inizia la riabilitazione

di Redazione ZON

Dopo quasi quattro mesi di ricovero, il giovane rimasto gravemente ferito a seguito della caduta di un albero nel Campus dell’Università di Salerno, ha lasciato l’ospedale Ruggi di Salerno per iniziare un percorso di riabilitazione presso un centro specializzato a Imola.

Era il 30 novembre 2024, quando, nel primo pomeriggio, forti raffiche di vento improvvise e violente abbatterono un grande pino all’interno dell’area universitaria di Fisciano.

L’albero, cadendo con forza, travolse tre studenti che si trovavano nelle vicinanze, ferendoli. Tra questi, il giovane riportò i danni più gravi: lesioni alla colonna vertebrale, un trauma cranico importante, fratture costali e del bacino. La sua condizione, apparsa fin da subito critica, aveva richiesto un immediato ricovero presso l’ospedale salernitano.

Grazie all’intervento congiunto dei reparti di Rianimazione e Neurochirurgia, dove è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici, e al costante sostegno del personale medico e psicologico, il giovane ha affrontato con forza ogni fase del suo recupero.

Fanno sapere dal Ruggi che oggi è un nuovo giorno per il giovane studente, che “proseguirà ad Imola il suo percorso riabilitativo e la Direzione Strategica del Ruggi, i medici che hanno lottato con lui e per lui, gli infermieri diventati amici, non possono far altro che augurargli di ritornare a vivere al più presto e appieno, la sua giovane età”.

Fonte: SalernoToday