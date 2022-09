Un posto al sole anticipazioni: la puntata del 5 settembre

La programmazione settimanale di Un posto al Sole ha ormai ripreso a pieno ritmo. Anche questa sera il pubblico italiano potrà godersi le nuove puntate della soap opera partenopea più amata di sempre. Ecco perciò tutte le anticipazioni della puntata del 5 Settembre, in onda alle 20:50 su Rai3.

Le ultime puntate sono state piene di tensioni e angoscia, con un culmine che è stato raggiunto con la morte di Susanna, avvenuta proprio nelle ultime puntate. E infatti, come vedremo oggi, Palazzo Palladino non si è ancora ripresa dalla tragedia da poco avvenuta. Inconsolabile per la recente perdita della moglie, Niko dovrà prima di tutto pensare al figlio Jimmy, che ora più che mai ha bisogno di supporto.

Motivo per cui, come si evince dalle anticipazioni di Un posto al Sole, Niko si ritroverà a fare delle scelte difficile, che vedranno il coinvolgimento anche di Manuela e Micaela, scomparse per un periodo di tempo troppo lungo dalla vita del piccolo.

Nel frattempo, sempre secondo quanto si è scoperto dalla anticipazioni di Un posto al Sole, proseguirà la battaglia di Speranza. La ragazza, infatti, tenterà di fa ragionare il padre e aprirgli gli occhi sulla gravità della crisi che sta colpendo l’azienda di famiglia: tutte le bufale sono ammalate, con il forte rischio di danneggiare tutta la produzione. Eppure, ancora una volta, Espedito non darà ascolto alle spiegazioni della figlia, andandosi a mettere sempre di più in una posizione molto vulnerabile.