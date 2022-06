Un posto al sole anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 23 giugno

Alle 20:45 su Rai3, come di consueto, andrà in onda una nuova puntata della soap “Un Posto al Sole“: scopriamo insieme cosa succederà.

Riccardo tenterà disperatamente di riavvicinarsi a Rossella, ma lei sarà molto diffidente. Quest’ultimo, nel frattempo, ha deciso di dare in vendita la proprietà di famiglia per dimostrare a Rossella di riuscire a chiudere con il passato. Scottata dalla recente delusione, Rossella non riuscirà a farsi convincere da Riccardo anche se l’uomo vorrebbe strapparle una seconda chance, e per questo il medico dovrà colmare questa enorme distanza tra di loro.

Inoltre, Rossella si troverà ad affrontare nuovamente Virginia e lo scontro che si genererà sarà davvero terribile. Nella puntata della soap “Un posto al sole“, andata in onda ieri, abbiamo visto recapitare a Niko una lettera mandata da Tregara e destinata a sua figlia Clara: la ragazza sarà sconvolta… cosa succederà?

Mille problemi stanno mettendo nei guai Raffaele Giordano a cui si è aggiunta la preoccupazione per il figlio Diego che sta facendo di tutto per salvare il matrimonio tra lui e Ornella, anche se non è a conoscenza di ciò che sta succedendo realmente. Raffaele gli racconterà la verità? Non ci resta che scoprirlo questa sera a partire dalle 20:45 su Rai3.