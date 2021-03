Una Vita, 30 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 30 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Santiago ormai vive con Marcia, ma non riesce a trovare un lavoro stabile e remunerativo per darle una vita più degna di quella che sta conducendo ora. Per trovare soldi ha più volte minacciato Genoveva, affinché la donna gli paghi quanto promesso per allontanare Marcia da Felipe. Ma ora che l’avvocato ha scelto lei, la Salmeron non ha alcuna intenzione di pagare il suo ormai ex “alleato”. Le finanze della coppia sono quindi sempre più in crisi e Santiago prenderà una decisione: trovare soldi in maniera facile, ma anche pericolosa e illecita così da sostenere della sua famiglia.

Il primo a sospettare che Santiago sia finito in un brutto giro è il guardiano Cesareo, ma quando Santiago tornerà alla pensione tutto ricoperto di sangue anche Marcia inizierà a sospettare. L’uomo spiegherà di essere rimasto coinvolto in una lite con un garzone al mercato, ma ne sua moglie ne Cesareo si lasceranno convincere. Anzi, per Cesareo quella scusa è la conferma che è davvero finito nei guai. Deciderà, quindi, di affrontare Santiago, imponendogli un ultimatum: se non starà lontano dalla pericolosa bisca clandestina “Il Guanto”, sarà costretto a raccontare tutta la verità a sua moglie. L’anziano guardiano è molto affezionato a Marcia e non trova giusta la vita che sta vivendo con Santiago. Quest’ultimo di fronte alle minacce di Cesareo non si mostrerà pentito o rammaricato per le scelte fatte, ma anzi andrà su tute le furie.