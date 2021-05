Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 10 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti:

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Nella puntata di oggi vedremo finalmente la scelta di Samantha. La tronista ha deciso di chiudere il suo percorso dopo aver frequentato per diversi mesi Alessio e Bohdan. Il primo ad entrare in studio è Alessio e gli opinionisti pensando allora che la tronista abbia scelto l’altro corteggiatore, dato che il primo ad entrare è sempre la non scelta. Samantha però stupisce tutti ammettendo di essersi innamorata di Alessio e di voler proseguire la loro storia d’amore fuori dallo studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore dice di si.

Dopo un ballo tra i due e il loro primo bacio, Maria ricorda alla tronista di dover parlare con Bohdan e lo fa entrare. Samantha decide di affrontare il corteggiatore con Alessio in studio e gli confessa di aver capito di non piacere molto al ragazzo, nonostante si siano trovati molto bene durante le loro uscite. Bohdan rimane pochi minuti in studio per poi lasciare alla nuova coppia tutto lo spazio che merita.