Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Il 22 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Per il Trono Classico, si va avanti con le prime esterne dei nuovi tronisti. Nicole, dopo aver capito chi era disposto a conoscerla o meno e dopo aver superato la prima uscita con un ragazzo, porta fuori un nuovo corteggiatore che si chiama Ciprian. La tronista aveva già notato il ragazzo dicendo in puntata che era molto simile al suo ex.

Matteo e Joele intanto, decidono di uscire con la stessa ragazza poiché colpiti dalla sua bellezza. La corteggiatrice, nonostante si sia trovata bene con entrambi, ammette di preferire continuare la conoscenza solo con Matteo.

Per il Trono Over, protagonista Ida che a quanto pare è felice delle sue nuove conoscenze. La dama sta frequentando ben due uomini che sono arrivati apposta per lei. Ida però, si dice più disposta alla frequentazione con uno in particolare dei due.

Non mancheranno le discussioni, ovviamente, tra Tina e Gemma.