Urgnano: L’Oratorio San Giovanni Bosco Chiude per Bullismo e Aggressioni

di Andrea Vitale

Don Davide Milani: “Siamo soli a combattere maleducazione e violenza gratuita”. La notizia di Urgnano oratorio chiuso per bullismo e aggressioni ha scosso la comunità.

L’oratorio San Giovanni Bosco di Urgnano ha deciso di chiudere temporaneamente le sue porte al pubblico a causa di una serie di episodi di bullismo e aggressioni che hanno messo a rischio la sicurezza di bambini e ragazzi. Le attività continueranno a porte chiuse, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.

In un comunicato ufficiale, la direzione dell’oratorio ha dichiarato: “Da sempre l’oratorio è luogo di crescita, di incontro, di gioco e di preghiera. Visti gli episodi successi nelle ultime settimane, non siamo in grado di garantire la sicurezza di bambini e ragazzi. Ci sentiamo soli a combattere la maleducazione e un’aggressività non giustificata e totalmente gratuita. Per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto dei più piccoli, le attività degli allenamenti continueranno a porte chiuse.”

Purtroppo, atti di bullismo si sono verificati anche all’esterno dell’oratorio, coinvolgendo persone di tutte le età, compresi gli anziani.

Alcuni cittadini hanno espresso preoccupazione per la situazione: “Le famiglie purtroppo sono del tutto assenti e questi ragazzi si sentono intoccabili”, ha commentato un residente indignato.

Non è la prima volta che un oratorio nella zona adotta una misura simile. La scorsa primavera, don Omar Moriggi, vicario di Martinengo, aveva chiuso temporaneamente l’oratorio locale a causa di comportamenti intollerabili da parte di un gruppo di ragazzi. Dopo un incontro con le autorità comunali e le forze dell’ordine, la struttura era stata riaperta.

La chiusura dell’oratorio San Giovanni Bosco rappresenta un segnale d’allarme sulla necessità di affrontare il problema del bullismo e della violenza giovanile. La comunità è invitata a collaborare per ristabilire un clima di rispetto e sicurezza, affinché l’oratorio possa tornare a essere un luogo di crescita e aggregazione positiva per tutti.