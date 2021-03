Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il protocollo con regioni e farmacisti per rendere più capillare la campagna vaccini

Le vaccinazioni anti-Covid arrivano anche nelle farmacie. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato: “Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese“. Lo stesso ha aggiunto: “La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare“.

Questa mattina, il Ministro, a margine della riunione del G7 dei ministri della salute, ha spiegato: “Bisogna accelerare la discussione sul ‘Green pass’ per arrivare ad una soluzione prima dell’estate“. Sul tavolo del confronto – stando ad una nota nota del dicastero – la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia su scala europea che globale.

Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 2,8 milioni di dosi la prossima settimana”

E’ prevista inoltre, nei prossimi giorni, un’accelerazione nella campagna vaccinale.

Francesco Paolo Figliuolo, infatti, ha annunciato l’arrivo di numerose dosi di vaccino anti Covid. Il commissario ha assicurato: “La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. Lo stesso, due giorni fa, ha precisato: “Oggi abbiamo sul piatto undici milioni di dosi di vaccino, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, sottolineando che “non esiste alcuna disparità tra le regioni“.

Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile

Proprio qualche ora fa, si è diffusa un’altra buona notizia relativa alla campagna vaccinale. Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, in occasione dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, ha rivelato: “Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile“.