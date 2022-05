Vasco Rossi: ecco le date aggiornate dei suoi concerti

Mancano poco più di 72 ore al Vasco Live, il grande tour di Vasco Rossi che inizierà a Trento a partire da venerdì 20 maggio. Il concerto avrà luogo presso la Trentino Music Arena nel capoluogo della Provincia Autonoma del Trentino con 120.000 persone.

Vasco Rossi: numeri record per il Vasco Live Tour

Il tour di Vasco presenta dei numeri record: ci saranno circa 660 mila persone in 11 tappe in tutta Italia, tra cui Milano con oltre 80.000 biglietti venduti, Imola con oltre 88.000 biglietti venduti e Roma con due date al Circo Massimo che contano complessivamente oltre 140.000 fan.

Vasco Live Tour: la preparazione

Vasco Rossi ha provato quotidianamente la scaletta di un concerto che si preannuncia memorabile. Una preparazione psico-fisica meticolosa ed intensa che darà, sicuramente, i suoi frutti.

Vasco Rossi: cosa canterà?

La scaletta durerà due ore e mezza circa e comprenderà 28 canzoni. Uno dei brani che il cantante poterà sul palco è Ti prendo e ti porto via, pezzo che ha cantato l’ultima volta nel 2003 e in un medley nel 2018. Che cos’altro avrà in serbo per noi il famoso artista emiliano?

Vasco Live Tour: ecco le date aggiornate e complete

20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno

28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

3 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena

7 Giugno 2022 Napoli – Stadio Armando Maradona

11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

17 Giugno 2022 Messina – Stadio San Filippo

22 Giugno 2022 Bari – Stadio San Nicola

26 Giugno 2022 Ancona – Stadio Del Conero

30 Giugno 2022 Torino – Stadio Olimpico