Venezia 2021: tutti gli ultimi dettagli sul Mostra del cinema

In attesa della presentazione ufficiale, è stato svelato il manifesto ufficiale e rivelati i membri della Giuria Internazionale della Biennale di Venezia 2021. Spiccano i nomi di Joon Ho e Zhao

Dal 1 all’11 Settembre avrà luogo il più importante festival del cinema italiano, nonché uno dei più prestigiosi e famosi al mondo. Ovviamente, stiamo parlando della Biennale di Venezia. Di recente, è stato annunciato che il film d’apertura del Festival sarà ‘Madres Paralelas’ di Pedro Almodovar che vede come protagonista l’attrice Premio Oscar Penelope Cruz. I due hanno già collaborato a diversi film acclamati dal pubblico e alla critica nel corso degli anni. Ne è esempio Volver, la pellicola spagnola uscita nel 2005, che è valsa alla Cruz la prestigiosa statuetta nella categoria di Miglior Attrice. Ma le novità riguardo alla Mostra del Cinema non finiscono certo quì.

Da poche ore, è stato finalmente svelato il manifesto ufficiale di Venezia 2021, curato dall’ illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti. “L’immagine scelta quest’anno per il manifesto raffigura “due personaggi che si filmano reciprocamente in una sorta di danza, di duello giocoso, in un rapporto mediato dalla cinepresa. È una danza sotto i riflettori di un set, un movimento di energie comuni, un rituale di sguardi. Sguardi a confronto potrebbe intitolarsi l’immagine, in un periodo in cui lo sguardo acquista forza come una nuova relazione tra le persone. I due personaggi simboleggiano due visioni diverse che si incontrano e si confrontano, si guardano e si studiano, ma non si oppongono: grazie al Cinema e al suo ruolo centrale, creativo, propositivo”.- ha spiegato Mattotti.

La notizia più importante, però, consiste nell’annuncio dei nomi che comporranno la Giuria della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Com’era facilmente prevedibile, non sono mancati i grandi nomi del cinema hollywoodiano, conosciuti dalla maggior parte del pubblico mainstream. In particolare, spiccano registi come Bong Joon Ho (Premio Oscar per Parasite), che ricoprirà il ruolo di presidente della Giuria; e Chloé Zhao (Premio Oscar per Nomadland).

Come riporta il sito ufficiale della Biennale di Venezia, le personalità chiamate a fare parte della Giuria del Concorso di Venezia 78 sono:

Bong Joon Ho – presidente (Corea del Sud). Regista e sceneggiatore premio Oscar , è una delle voci più originali del cinema contemporaneo. È autore di pietre miliari del cinema coreano quali Memories of Murder (2003); The Host (2006) e Mother (2009). Ha ottenuto la consacrazione definitiva a livello internazionale nel 2019 grazie a Parasite , vincitore di una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti tra cui la Palma d’oro a Cannes, un Golden Globe, un Critics Choice Award, due BAFTA e quattro Oscar ® per il miglior film, miglior film internazionale, miglior regista e miglior sceneggiatura originale.

(Italia), regista e sceneggiatore. Costanzo ha presentato a Venezia La solitudine dei numeri primi (2010), il suo terzo film, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Giordano, nonché Hungry Hearts (2014) con Alba Rohrwacher e Adam Driver, che si sono aggiudicati le due Coppe Volpi per le migliori interpretazioni femminile e maschile. Ha diretto poi l’adattamento italiano di In Treatment stagione 1, 2 e 3, e la serie HBO , da lui anche scritta e ideata, tratta dai best seller di Elena Ferrante, presentata sempre a Venezia. Virginie Efira (Belgio/Francia), attrice. La Efira Ha interpretato Tutti gli uomini di Victoria, presentato nel 2016 a Cannes alla Settimana della Critica, ricevendo gli elogi della critica. Ha quindi preso parte al pluripremiato Elle (2016) di Paul Verhoeven e a Un amour impossible (2018) di Catherine Corsini, per il quale è stata nominata come miglior attrice ai César. Nel 2019 ha recitato nella commedia drammatica Sibyl di Justine Triet, in concorso a Cannes, dove è tornata nel 2021 come protagonista del nuovo film di Paul Verhoeven, Benedetta.

(Gran Bretagna) è attrice teatrale e cinematografica, cantante e compositrice. Per la sua interpretazione nello spettacolo Il colore viola ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui un Tony Award, un Grammy Award e un Daytime Emmy Award. Nel 2018 ha esordito al cinema con 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard. Nello stesso anno ha recitato in Widows – Eredità criminale di Steve McQueen, presentato a Toronto. Nel 2019 è stata la protagonista di Harriet di Kasi Lemmons, grazie al quale ha ottenuto due nomination ai Golden Globe e due agli Oscar , in entrambi i casi sia come migliore attrice protagonista, sia per la miglior canzone, Stand Up, di cui è co-autrice. Nel 2021 è stata Aretha Franklin nella terza stagione della serie Genius. Sarah Gadon (Canada), attrice e produttrice canadese. La Gadon ha ottenuto visibilità internazionale grazie a A Dangerous Method di David Cronenberg, presentato in concorso a Venezia nel 2011. Ha proseguito la collaborazione con Cronenberg nei successivi Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars (2014). Ha ricevuto il Canadian Screen Award per i suoi ruoli in L’altra Grace (2017), acclamata serie Netflix, ed Enemy (2013) di Denis Villeneuve. Sono state molto apprezzate dalla critica le sue interpretazioni in The Moth Diaries (2011) di Mary Harron; La ragazza del dipinto (2013) di Amma Asante e La mia vita con John F. Donovan (2018) di Xavier Dolan e Black Bear (2020) di Lawrence Levine.

(Romania), regista fra i più significativi del cinema rumeno. Nanau ha diretto a oggi quattro documentari presentati nei più importanti festival internazionali. Nel 2019 ha presentato fuori concorso a Venezia , acclamato dalla critica internazionale, che si è aggiudicato l’European Film Award come miglior documentario, oltre a una nomination ai BAFTA e, per la prima volta nella storia del cinema rumeno, due storiche nomination agli Oscar come miglior film internazionale e miglior documentario. Chloé Zhao (Cina) è una regista, sceneggiatrice, montatrice e produttrice cinese. La Zhao è nata a Pechino ed è cresciuta a Brighton, Inghilterra. Debutta al cinema con Songs My Brothers Taught Me, presentato nel 2015 al Sundance. Il suo lavoro più recente, Nomadland, ha avuto nel 2020 l’anteprima a Venezia, dove ha vinto il Leone d’Oro. Sia il film che Chloé Zhao hanno ottenuto un enorme successo vincendo Golden Globe , BAFTA, DGA, PGA Awards e 3 Oscar , per miglior regista, attrice protagonista e miglior film. Attualmente, la regista ha diretto e co-sceneggiato per la Marvel Studios Eternals, previsto per l’uscita il 5 novembre.

La Giuria Venezia 78 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.