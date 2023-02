VR, nel 2023 in arrivo i visori ultraleggeri Vive XR Elite di HTC

Nel corso del CES 2023, che si è tenuto durante la prima settimana di gennaio, la società di Taiwan ha presentato una nuova linea di visori ultraleggeri che intende rivoluzionare il mondo del gaming in VR. E parliamo dei meravigliosi Vive XR Elite.

Oltre ad essere estremamente leggero, il nuovo device di HTC è piuttosto potente, dotato di un design davvero accattivante e integrato di una ricchissima serie di funzionalità interessanti.

Vive XR Elite sarà acquistabile entro la prima metà del 2023, e si stima che il prezzo di release si aggirerà intorno ai 1399€. Vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche tecniche del dispositivo e quali importanti innovazioni porterà all’interno del mondo della realtà virtuale.

Lo sviluppo del mondo VR

L’irrefrenabile sviluppo tecnologico dei nostri tempi ci ha permesso di vedere importanti innovazioni per quel che riguarda il settore del gaming. Se già nell’ultimo decennio ci è stata data la possibilità di giocare a Sette e Mezzo in modalità live, o di prendere parte a tavoli di poker solo attraverso l’utilizzo dei nostri smartphone, sembra già ufficialmente inaugurata una nuova era: quella della realtà virtuale.

In pochissimi anni, con la nascita di visori sempre più sofisticati e applicazioni via via più performanti, la realtà virtuale è diventata un mezzo di intrattenimento decisamente valido, che permette agli utenti di esplorare nuovi mondi, vivere esperienze di gioco molto più immersive e di allenare il corpo. Se, inizialmente, soltanto la società Meta si è lanciata alla scoperta di questi nuovi orizzonti tecnologici, adesso tantissime altre aziende del settore tech si sono lanciate nel mondo VR.

HTC Vive Elite XR: le caratteristiche

I nuovi visori della casa di Taiwan, smontati della batteria, pesano solo 240 grammi, pur montando al proprio interno ben 12 GB di RAM. Si presentano come dei pratici occhialini, i quali a primo impatto sembrano decisamente molto più confortevoli dei visori a cui siamo abituati oggi. Gli utenti potranno godere di un’ottima resa dell’audio, grazie ai due altoparlanti in ear integrati all’interno dell’headset.

Una delle caratteristiche principali dei Vive Elite XR sta nel fatto che questi sono stati pensati come visori autonomi, dotati di funzionalità wireless e bluetooth, e che non hanno quindi la necessità di essere cablati al pc per funzionare. Ciliegina sulla torta, infine, il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon XR2.

Quando sarà possibile acquistarli?

Secondo le informazioni rilasciate da HTC, il visore dovrebbe essere messo in commercio nella prima metà del 2023. Alcuni e-commerce e store online come Amazon, tuttavia, danno la possibilità di preordinare il prodotto al prezzo di 1399€. Si tratta, senza dubbio, di un prodotto non adatto a tutte le tasche. Eppure siamo certi che Vive Elite XR avrà un grande impatto nell’industria del gaming VR, e darà filo da torcere ai Quest Pro prodotti dalla società Meta.