X Factor 2021: “Liberi di essere chi siamo. Come as you are”

“Liberi di essere chi siamo! Sempre. Come as you are” recita il nuovo promo di X Factor 2021. Ecco quando andrà in onda!

“Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna barriera, nessuna categoria. Liberi di essere chi siamo! Sempre. Come as you are” recita il promo della nuova edizione di X Factor 2021 che vede come pionieri i quattro giudici, Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika, e il neo-conduttore Ludovico Tersigni. A seguire, un esercito di giovani promesse che tenteranno di accedere all’interno del programma.

“Come as you are” – “Vieni così come sei”, recita il nuovo slogan di X Factor. Per la prima volta nella storia, all’interno del programma non ci saranno le categorie. Eliminate quindi le categorie Under Uomini, Under Donne, Over e Band. Gli autori hanno affidato ai giudici la totale libertà nello scegliere chi, in base al loro gusto personale, portare ai Live. L’unico “obbligo” sarà quello di portare ai Live almeno un solista ed una band.

Cresce l’attesa per la nuova edizione di “X Factor” che andrà in onda dal 16 settembre su Sky e NOW! Lo scorso anno abbiamo visto trionfare Casadilego seguita dai Little Piece of Marmelade, Blind e N.A.I.P.. Chi sarà il nuovo vincitore di X Factor?

Non tutti sanno che, durante l’estate, Emma ha dato la possibilità di aprire i suoi concerti alla maggior parte dei ragazzi che hanno fatto parte dello show. Durante il Fortuna Tour abbiamo visto alternarsi sul palco CasadiLego, BluePhelix, Vergo, Blind, Mydrama, Cmqmartina, Santi, N.A.I.P e i Manitoba.