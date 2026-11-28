di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di sabato 28 novembre 2026 sono 04, 05, 10, 13, 14, 17, 25, 37, 40, 43, 55, 63, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 84, 88. Numero Oro 13.

I punti chiave Numero Oro: 13

Doppio Oro: 13, 25

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di sabato 28 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 28/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 04 05 10 13 14 17 25 37 40 43 55 63 67 68 69 77 79 80 84 88 Numero Oro 13 Doppio Oro 13 25

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 1 dicembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it