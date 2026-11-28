10eLotto serale, estrazione di sabato 28 novembre 2026: i numeri
In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di sabato 28 novembre 2026 sono 04, 05, 10, 13, 14, 17, 25, 37, 40, 43, 55, 63, 67, 68, 69, 77, 79, 80, 84, 88. Numero Oro 13.
I punti chiave
- Numero Oro: 13
- Doppio Oro: 13, 25
Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di sabato 28 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.
Estrazione 10eLotto di 28/11/2026: i venti numeri
|Numeri vincenti
|04 05 10 13 14 17 25 37 40 43 55 63 67 68 69 77 79 80 84 88
|Numero Oro
|13
|Doppio Oro
|13 25
Quando è la prossima estrazione
La prossima estrazione è in programma martedì 1 dicembre 2026.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
Fonte: Lotto-Italia.it
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