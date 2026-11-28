di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di sabato 28 novembre 2026 (ore 20:30) sono 03, 12, 21, 40, 43. Numeri Extra: 16, 23, 24, 31, 47.

I punti chiave Numeri vincenti: 03, 12, 21, 40, 43

Extra: 16, 23, 24, 31, 47

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di sabato 28 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 28/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 03 12 21 40 43 Extra 16 23 24 31 47

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma domenica 29 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it