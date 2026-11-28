di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di sabato 28 novembre 2026: ruota di Napoli 17, 84, 62, 59, 89; ruota di Roma 05, 37, 24, 48, 26; ruota di Milano 80, 79, 39, 29, 31.

I punti chiave Ruota di Napoli: 17, 84, 62, 59, 89

Ruota di Roma: 05, 37, 24, 48, 26

Ruota di Milano: 80, 79, 39, 29, 31

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di sabato 28 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 28/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 13 25 55 38 16 Cagliari 63 68 42 85 04 Firenze 43 67 77 40 32 Genova 77 04 33 24 12 Milano 80 79 39 29 31 Napoli 17 84 62 59 89 Palermo 88 14 11 30 55 Roma 05 37 24 48 26 Torino 69 25 57 19 59 Venezia 40 10 82 63 32 Nazionale 13 65 15 04 64

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 1 dicembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it