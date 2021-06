1 Eventi storici

1184 a.C. – Guerra di Troia: Troia viene saccheggiata e bruciata, secondo Eratostene

1157 – Fondazione della Marca del Brandeburgo, Alberto l’Orso sconfigge Jaxa von Köpenick

1185 – Partenza da Messina della flotta del Regno di Sicilia guidata da Tancredi di Lecce in vista della spedizione contro l’Impero bizantino

1289 – Si combatte la Battaglia di Campaldino

1509 – Matrimonio di Enrico VIII d’Inghilterra e Caterina d’Aragona

1534 – Jacques Cartier e il suo equipaggio celebrano la prima messa in Nord America di cui si abbia notizia

1770 – Il capitano James Cook si arena sulla Grande barriera corallina

1775 – Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia

1788 – L’esploratore russo Gerasim Grigor’evič Izmajlov raggiunge l’Alaska

1848 – Rivolta operaia a Praga, conclusasi il 17 giugno

1899 – Papa Leone XIII dedica l’intera razza umana al Sacro Cuore di Gesù

1901 – L’Impero Britannico affida alla Nuova Zelanda l’amministrazione delle Isole Cook

1903 – il re di Serbia Alessandro I e sua moglie, la regina Draga, vengono assassinati da un gruppo di cospiratori

1905 – Il papa Pio X pubblica la Lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell’Azione Cattolica Italiana.

1940 – Seconda guerra mondiale: l’aviazione britannica bombarda Genova e Torino

1942 – Seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti accettano di inviare aiuti economici (a prestito) all’Unione Sovietica

1955 – Disastro di Le Mans del 1955: con 84 vittime e 120 feriti è l’incidente più grave nella storia dell’automobilismo

1962 – John e Clarence Anglin assieme a Frank Morris riescono a fuggire da Alcatraz

1963 – Il governatore dell’Alabama, George Wallace, sulla soglia del Foster Auditorium dell’Università dell’Alabama, cerca di impedire l’entrata di due studenti di colore

1982 – Esce nelle sale E.T. l’extra-terrestre

1993 – Esce nelle sale Jurassic Park

2002 – Il congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono (e non Alexander Graham Bell)

2004 – La sonda Cassini-Huygens compie il passaggio più ravvicinato a Febe

2008 – Oslo: il parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso