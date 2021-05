1 Eventi storici

218 – La Legione romana III Gallica, di stanza a Emesa, proclama Imperatore Sestio Vario Avito Bassiano, che assume il nome di Marco Aurelio Antonino e passerà alla storia come Eliogabalo

1204 – Baldovino IX di Fiandra viene incoronato primo imperatore dell’Impero latino d’oriente

1527 – Gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici, ristabilendo una forma di governo repubblicana

1532 – Sir Thomas More si dimette dalla carica di Lord Cancelliere d’Inghilterra

1568 – Maria Stuarda fugge dalla Scozia

1605 – Elezione di Papa Paolo V

1696 – Ad Amsterdam si tiene la vendita all’asta della collezione d’arte Dissius, nel cui catalogo sono citati e descritti per la prima volta la maggior parte dei dipinti conosciuti di Jan Vermeer

1770 – La quattordicenne Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena sposa il quindicenne Luigi Augusto che diventerà successivamente Re di Francia

1792 – Inaugurazione del Gran Teatro la Fenice di Venezia con un’opera di Giovanni Paisiello

1880 – Si svolgono le Elezioni politiche generali per la 15ª legislatura

1884 – Angelo Moriondo deposita il brevetto per la macchina del caffè espresso

1897 – Inaugurazione del Teatro Massimo di Palermo con il Falstaff di Giuseppe Verdi

1917 – Prima guerra mondiale: finisce la Battaglia di Arras

1918 – Finisce la Guerra civile finlandese

1919 – L’aereo NC-4 Curtiss della Marina statunitense compie il primo volo transoceanico da Trepassey a Lisbona passando per le Azzorre

1920 – Giovanna d’Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV

1929 – A Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards (Premio Oscar)

1943Olocausto: termina la rivolta nel Ghetto di Varsavia

Seconda guerra mondiale: Dambuster Raid della RAF contro le dighe della Germania

1944 – I deportati Sinti e Rom del Campo di concentramento di Auschwitz danno vita a un’eroica insurrezione contro le SS

1946 – Il criminale nazista Karl Eberhard Schöngarth, Brigadeführer delle SS, viene giustiziato mediante impiccagione nel carcere di Hamelin

1948 – Chaim Weizmann viene eletto primo Presidente di Israele

1960Nikita Chruščёv chiede le scuse degli USA al presidente statunitense Dwight D. Eisenhower per il caso dei voli degli aerei spia U-2 sul cielo dell’Unione Sovietica

Theodore Harold Maiman crea il primo laser

Primo volo transatlantico regolare tra l’Aeroporto Idlewild e Heathrow operato dalla El Al Israel Airlines

1969 – Programma Venera: il Venera 5 sovietico atterra su Venere

1974 – A Milano viene arrestato Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, per la seconda volta: non uscirà più di prigione

1975L’India annette il Sikkim

Junko Tabei diventa la prima donna a raggiungere la vetta del monte Everest

1988 – USA: un rapporto sanitario di C. Everett Koop afferma che le proprietà additive della nicotina sono simili a quelle dell’eroina e della cocaina

1992 – STS-49: Lo Space Shuttle Endeavour rientra e atterra dopo il volo inaugurale

2003 – A Casablanca 12 persone si fanno esplodere in una serie di attacchi terroristici attribuiti ad Al-Qaida

2004 – Dopoguerra iracheno: durante gli assalti dei ribelli, spronati dalla jihād dichiarata il 14 maggio da Muqtada Al Sadr, viene ferito da una scheggia di granata un lagunare, Matteo Vanzan, 23 anni. Morirà il giorno dopo

2005 – Afghanistan: a Kabul viene rapita l’italiana Clementina Cantoni, collaboratrice di CARE International per il programma di aiuti alle vedove

2006 – Viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer