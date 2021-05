1 Eventi storici

1535 – L’esploratore francese Jacques Cartier salpa per il suo secondo viaggio in Nord America con 3 navi, 110 uomini e i due figli di Capo Donnacona (che Cartier rapì durante il primo viaggio)

1536 – Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene decapitata con la falsa accusa di adulterio

1568 – La regina Elisabetta I d’Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda, regina di Scozia

1643 – Battaglia di Rocroi: Vittoria francese sugli spagnoli

1649 – L’atto che dichiara che l’Inghilterra è un Commonwealth viene approvato dal Lungo Parlamento

1749 – Re Giorgio II di Gran Bretagna concede alla Compagnia dell’Ohio un contratto di noleggio delle terre attorno alle diramazioni del fiume Ohio

1769 – Gian Vincenzo Antonio Ganganelli viene eletto papa con il nome di Clemente XIV

1802 – La Légion d’Honneur viene istituita dal primo console Napoleone Bonaparte

1836 – L’emigrata di origini irlandesi Cynthia Ann Parker viene rapita dai nativi americani in Texas

1848 – Guerra Messicano-Americana: Trattato di Guadalupe Hidalgo – Il Messico ratifica un trattato che pone fine alla guerra e cede Texas, California e gran parte dell’Arizona e del Nuovo Messico agli Stati Uniti per 15 milioni di dollari

1897 – Oscar Wilde viene rilasciato dalla prigione Reading Gaol

1919 – Mustafa Kemal Atatürk si sposta a Samsun da Istanbul con una vecchia nave di nome Bandırma, con i suoi pochi amici, per lavorare separatamente dal Governo Ottomano, allo scopo di preparare la nazione alla guerra d’indipendenza

1941 – A iniziativa del Partito comunista indocinese viene fondato il Fronte per l’Indipendenza del Vietnam

1944Strage del Turchino: le SS uccidono per rappresaglia 59 civili

Termina la quarta battaglia di Montecassino: dopo quattro lunghi mesi di combattimenti gli Alleati riescono a conquistare Montecassino e a superare la linea Gustav

1956 – Viene firmato a Ginevra l’accordo CMR che regola i trasporti internazionali via camion

1961 – Programma Venera: Il Venera 1 diventa il primo manufatto ad oltrepassare un altro pianeta, superando Venere (comunque la sonda aveva perso contatto con la Terra un mese prima e non mandò indietro alcun dato)

1965 – Patricia Roberts Harris diventa la prima ambasciatrice di colore degli Stati Uniti e viene assegnata all’ambasciata del Lussemburgo

1971 – Programma sonda marziana: Il Mars 2 viene lanciato dall’Unione Sovietica- Valéry Giscard d’Estaing viene eletto Presidente della Repubblica Francese

1989 – Si conclude il governo De Mita

1991 – Willy T. Ribbs diventa il primo pilota afroamericano a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis

1995 – Balamurali Ambati si laurea in medicina alla Mount Sinai School of Medicine all’età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi

1999 – Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari

2004 – India: dopo la rinuncia di Sonia Gandhi, diventa premier Manmohan Singh

2018 – Nozze reali tra Henry, duca di Sussex, e Meghan Markle