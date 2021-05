23 Maggio, accadde oggi: eventi storici, santi e ricorrenze

- Consigliato per te -

1099 – Viene fondato il Duomo di Modena.

1297 – Con la bolla pontificia “Lapis abscissus” vengono confermate le precedenti scomuniche dei cardinali Giacomo e Pietro Colonna ora estesa anche a Jacopone da Todi, ai cinque nipoti del card. Giacomo Colonna ed ai loro eredi dichiarati scismatici

1430 – Giovanna d’Arco viene catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne

1498 – Morte di Savonarola al rogo

1520 – Rivolta dei Maya contro i conquistadores

1533 – Il tribunale speciale presieduto da Thomas Cranmer, neo-arcivescovo di Canterbury, dichiara nullo il matrimonio di Enrico VIII d’Inghilterra con Caterina; cinque giorni dopo, il 28 maggio, dichiara valido quello con Anna, che il 1º giugno viene incoronata regina, mentre Caterina diventa principessa vedova (del principe Arturo Tudor).

1541 – Jacques Cartier lascia Saint-Malo (Francia) per il suo terzo viaggio

1555 – Paolo IV diventa Papa

1568 – Battaglia di Heiligerlee: Le truppe di Luigi di Nassau, fratello di Guglielmo I di Orange, sconfiggono a Heiligerlee, nella signoria di Groninga, una piccola forza di fedeli al Duca di Arenberg che stava invadendo le Fiandre.

1592 – Giordano Bruno è arrestato a Venezia

1609 – Ratifica ufficiale del secondo statuto della Virginia

1618 – La seconda defenestrazione di Praga fa precipitare la Guerra dei Trent’Anni

1701 – Dopo essere stato dichiarato colpevole dell’uccisione di William Moore e di pirateria, il Capitano William Kidd viene impiccato a Londra

1788 – Il Sud Carolina diventa l’ottavo stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache entrano a Napoli, rimettendo sul trono Ferdinando IV di Napoli e Sicilia.

1865 – Parata lungo Pennsylvania Avenue a Washington per celebrare la fine della guerra di secessione americana

1873 – Il parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord Ovest (che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920), si tratta delle famose “Giubbe Rosse”

1886 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 16ª legislatura

1900 – Il sergente William Harvey Carney diventa il primo afroamericano a ricevere una Medaglia d’onore del congresso (assegnata per eroismo durante la Battaglia di Fort Wagner durante la guerra di secessione americana)

1915 – Prima guerra mondiale: il Regno d’Italia dichiara guerra all’Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra

1934 – Vicino al loro rifugio di Black Lake (Louisiana), i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un’imboscata tesagli dai Texas Rangers

1945 – seconda guerra mondiale: Heinrich Himmler, il capo della Gestapo, si suicida mentre è sotto custodia degli Alleati

1949 – Viene istituita la Repubblica Federale Tedesca

1958 – L’Explorer I cessa le trasmissioni

1960 – Il Primo ministro di Israele David Ben-Gurion annuncia la cattura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann

1985 – Thomas Patrick Cavanagh viene condannato all’ergastolo per aver tentato di vendere i segreti del bombardiere stealth all’Unione Sovietica

1992 – Strage di Capaci: una bomba fa saltare l’autostrada mentre transitano le auto del giudice Giovanni Falcone e della scorta

1995Sun Microsystems annuncia la nascita del linguaggio di programmazione Java.

Attentato di Oklahoma City: Ad Oklahoma City i resti dell’Alfred P. Murrah Federal Building vengono fatti implodere

2003 – Alpinismo: il venticinquenne Sherpa nepalese, Pemba Dorjie Sherpa, compie la più rapida ascensione di sempre dell’Everest, in 12 ore e 45 minuti

2008 – Viene firmato, a Brasilia, il trattato costitutivo dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, Unasud, comunità política ed economica integrata per i dodici Stati indipendenti del Sud America.

2014 – Elezioni europee del 2014.