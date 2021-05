1 Eventi storici

1278 a.C. – Ramses II è incoronato faraone

1101 – Conquista di Cesarea da parte dei crociati

1578 – Martin Frobisher salpa da Harwich, Inghilterra, con destinazione Frobisher Bay, per estrarre pirite ferrosa, che viene usata per pavimentare le strade di Londra

1646 – Il terremoto del Gargano provoca centinaia di vittime.

1678 – A Coventry si svolge la prima commemorazione della leggendaria cavalcata di Lady Godiva

1740 – Federico II Hohenzollern è incoronato re di Prussia, dopo la morte del padre Federico Guglielmo I

1759 – La Provincia di Pennsylvania vieta tutte le produzioni teatrali

1790 – Manuel Quimper esplora lo Stretto di Juan de Fuca

1860 – CSSSS Giorno dell’insurrezione popolare catanese contro i Borboni, che il popolo cacciò da Catania. Eroina dell’insurrezione, “Peppa a cannunera”.(Centro Studi Storico-sociali Siciliani)

1864 – Guerra di secessione americana: inizia la Battaglia di Cold Harbor

1866 – Nell’Invasione canadese dei Fenian, John O’Neill guida 800 banditi del Fenian attraverso il fiume Niagara a Buffalo/Fort Erie, come parte di un tentativo di liberare l’Irlanda dai britannici

1884 – John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes

1902 – Seconda guerra boera: Le ultime forze di resistenza degli Afrikaner firmano un trattato di pace con il Regno Unito a Pretoria, mettendo fine alla guerra ed assicurando il controllo britannico sul Sudafrica

1910 – Creazione dell’Unione del Sud Africa

1913 – Viene ratificato il XVII emendamento della costituzione degli Stati Uniti, che autorizza l’elezione diretta dei senatori

1916 – Prima guerra mondiale: Battaglia dello Jutland

1924 – L’Unione Sovietica firma un accordo con il governo di Pechino, nel quale si definisce la Mongolia Esterna come “parte integrale della Repubblica di Cina”, la cui “sovranità” l’Unione Sovietica promette di rispettare

1942 – La Luftwaffe bombarda Coventry, Inghilterra

1952 – Dwight D. Eisenhower si ritira dal servizio attivo nell’esercito statunitense

1961 – Creazione della Repubblica del Sud Africa

1962 – Si dissolve la Federazione delle Indie Occidentali.

A Voghera un treno merci proveniente da Milano non rispetta un semaforo rosso e piomba su un treno carico di passeggeri diretto in Liguria che sostava sul terzo binario. Fu il più grave disastro ferroviario italiano del dopoguerra: 63 le vittime

Il criminale nazista Adolf Eichmann viene giustiziato in una prigione a Ramla, in Israele.

1970 – Un forte terremoto colpisce il Perù, provocando 70.000 vittime.

1972 – A Peteano una pattuglia di carabinieri, accorsa in seguito ad una telefonata, incappa in una bomba: tre le vittime. L’attentato è impropriamente noto come strage di Peteano

1974 – Siria e Israele firmano un accordo di disimpegno che risolve la guerra del Kippur

1977 – Viene completata la Trans-Alaska Pipeline System

1997 – Viene inaugurato il Confederation Bridge

2005 – William Mark Felt rivela, dopo decenni di segretezza, di essere la “Gola Profonda” dello Scandalo Watergate

2009 – LILT organizza la giornata contro i tumori provocati dal fumo.

2010 – Assalto israeliano a 6 navi aiuti dirette a Gaza, più di 10 morti

2018 In Italia Giuseppe Conte ottiene l’incarico di formare un nuovo governo della Repubblica italiana da Sergio Mattarella e propone la lista dei ministri il giorno stesso al Presidente della Repubblica