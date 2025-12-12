Operazione antidroga nel salernitano: 18 indagati, 7 arresti e sequestri tra Capaccio Paestum e l’Agro

di Mohame Lamine Dabo

Maxi operazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno –

Direzione Distrettuale Antimafia, che questa mattina ha eseguito una serie di misure

cautelari nei confronti di 18 persone accusate, a vario titolo, di traffico e

detenzione di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo estorsivo con metodo

mafioso, introduzione e spendita di monete false, detenzione illegale di armi comuni da

sparo, sfruttamento della prostituzione, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e

falsificazione.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, ha disposto

7 arresti in carcere e 11 misure cautelari per gli altri indagati. Secondo la

ricostruzione investigativa, condivisa dal giudice, il gruppo avrebbe gestito una rete

di spaccio attiva soprattutto nel territorio di Capaccio Paestum, dove sarebbe stata

allestita anche una piazza di spaccio rifornita da soggetti collegati a circuiti

criminali dell’area.

La droga, principalmente cocaina e hashish, sarebbe stata custodita in una struttura

rurale riconducibile a uno degli indagati. Gli accertamenti avrebbero evidenziato anche

la presenza di un approvvigionamento di banconote false, poi immesse sul mercato locale.

Secondo quanto emerso, uno degli indagati – già destinatario di precedenti misure –

sarebbe stato coinvolto in un tentativo di truffa da 20.000 a 40.000 euro, con un’arma

da fuoco utilizzata per intimorire la vittima.

L’inchiesta ha inoltre documentato un episodio di sequestro di persona a scopo

estorsivo, messo in atto con modalità ritenute riconducibili all’intimidazione di tipo

mafioso per recuperare somme legate allo spaccio. Le misure cautelari sono state disposte

anche per episodi di sfruttamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso delle attività i Carabinieri hanno sequestrato diverse quantità di droga,

banconote false e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi, oltre ad

accertamenti in corso su compravendite sospette.

La Procura precisa che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a

sentenza definitiva, come previsto dal principio costituzionale di presunzione di

non colpevolezza. Ulteriori sviluppi investigativi sono attesi nelle prossime settimane,

in attesa delle decisioni del Tribunale del Riesame.