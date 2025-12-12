Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico Comunale

di Redazione ZON

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato in via definitiva l’Adeguamento del

Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa Variante, segnando un passaggio

fondamentale per la pianificazione futura della città. Si tratta di uno strumento moderno,

capace di orientare lo sviluppo verso criteri di rigenerazione urbana, sostenibilità e tutela del territorio.

Il nuovo PUC non prevede espansioni né consumo di ulteriore suolo: punta invece sul

recupero dell’esistente, sulla riqualificazione dei quartieri, sul rafforzamento

dei servizi e sulla protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

L’Amministrazione ha aggiornato il documento del 2018 alle più recenti normative

regionali che promuovono il riuso degli edifici, la densificazione ragionata,

l’efficientamento energetico e una maggiore attenzione alla sicurezza sismica.

“Con questo atto tracciamo il futuro urbanistico della nostra città”, ha dichiarato la Sindaca

Anna Petta. “Il PUC che approviamo oggi tutela il territorio, valorizza le risorse

di Baronissi e offre regole chiare a cittadini e professionisti. È il risultato di un

percorso approfondito, fatto di studi, confronti e osservazioni, che mette al centro

la qualità della vita”.

Le principali novità della Variante

La Variante approvata affronta criticità emerse dopo il 2018 e recepisce una serie di

interventi strategici per la città. È stato inserito il progetto definitivo di

ANAS relativo al raccordo Salerno–Avellino, un’opera di rilevanza metropolitana.

Sono state inoltre individuate nuove aree per parcheggi pubblici nei quartieri dove

si registra una carenza di spazi e servizi.

Durante i 60 giorni di deposito sono pervenute sette osservazioni da parte di cittadini

e professionisti: due accettate integralmente, una in forma parziale, mentre le altre

non sono state accolte perché non coerenti con il quadro strategico del Piano.

L’Amministrazione ha inoltre definito le questioni pendenti legate ai ricorsi presentati

al TAR sul PUC precedente.

“Questa Variante rappresenta la conclusione di un percorso tecnico complesso e l’inizio

di una fase nuova”, ha spiegato il Vicesindaco e assessore all’urbanistica

Luca Galdi. “Abbiamo aggiornato il PUC alla normativa sulla rigenerazione urbana,

affrontato le criticità emerse negli anni e recepito opere infrastrutturali rilevanti.

Non ampliamo il perimetro della città: puntiamo su riqualificazione, sicurezza e servizi.

È una scelta di responsabilità verso il territorio e le future generazioni”.

Pareri favorevoli e prossimi passi

Il PUC ha ottenuto tutti i pareri necessari: ASL, Genio Civile,

Autorità di Bacino e soprattutto la Provincia di Salerno, che ha dichiarato la coerenza

del Piano con il proprio strumento di pianificazione tramite il Decreto n. 154 del

6 novembre 2025.

Con la pubblicazione sul BURC, il nuovo PUC diventerà pienamente efficace e potrà

essere attuato. Un passaggio che conferma la volontà dell’Amministrazione di programmare

il futuro in modo equilibrato e lungimirante: tutela del paesaggio, qualità architettonica,

servizi diffusi, sicurezza idrogeologica e sviluppo sostenibile.

Baronissi sceglie così una visione di città che rigenera, protegge e cresce senza

consumare nuovo territorio, investendo sulle persone e sulla qualità degli spazi urbani.