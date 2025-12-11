Baronissi premiata come “Comune Riciclone 2025” e confermata tra i Comuni Rifiuti Free

di Redazione ZON

Baronissi ottiene un nuovo riconoscimento nel campo della sostenibilità ambientale.

Nel dossier Comuni Ricicloni 2025, presentato durante la IX edizione

dell’Ecoforum di Legambiente Campania dedicato alle filiere dell’economia circolare,

la città è stata premiata come Comune Riciclone e si conferma anche per quest’anno

Comune Rifiuti Free. Un risultato che pone il territorio

al primo posto in provincia di Salerno tra i comuni con più di 15mila abitanti.

I numeri confermano un percorso solido: con 17.020 residenti, Baronissi

raggiunge l’87,16% di raccolta differenziata e registra un secco residuo

di soli 50,1 kg per abitante all’anno, tra i più bassi dell’intera regione.

Dati che riflettono un modello amministrativo costruito negli anni attraverso

investimenti, servizi potenziati, campagne informative e una stretta collaborazione

tra amministrazione, cittadini e operatori del settore.

“La nostra comunità è la vera protagonista di questo risultato”, afferma la Sindaca

Anna Petta. “Il riconoscimento non è un traguardo isolato, ma la dimostrazione che

Baronissi ha scelto la sostenibilità come metodo e come valore quotidiano.

Proseguiremo nel percorso intrapreso, puntando su educazione ambientale, innovazione

e servizi sempre più efficienti.”

Sulla stessa linea l’Assessore all’Ambiente Alfonso Farina, che evidenzia la

struttura del “modello Baronissi”: “Essere un Comune Rifiuti Free vuol dire avere

un sistema che funziona, che produce risultati e che negli anni ha saputo crescere.

Gli elevati livelli di differenziata e la riduzione del secco residuo dimostrano

che l’impegno è costante. Il nostro obiettivo resta quello di diminuire sempre più

il conferimento in discarica e rafforzare l’economia circolare con nuovi servizi e

progetti.”

Il riconoscimento ottenuto all’Ecoforum rappresenta dunque non solo una premialità,

ma la conferma di una visione condivisa: una città che produce meno rifiuti,

differenzia di più e continua a essere un punto di riferimento per le buone

pratiche ambientali in Campania.