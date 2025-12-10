Atleta Battipagliese 2025: premiati 25 protagonisti dello sport

di Pasquale Corvino

La VI edizione di Atleta Battipagliese 2025 è pronta a celebrare le eccellenze sportive della città con una serata aperta al pubblico, in programma lunedì 15 dicembre alle ore 18 presso l’Hotel Palace di Battipaglia. L’iniziativa, ideata dal dottor Paolo De Vita e promossa in collaborazione con l’avv. Carmine Galdi, vede il patrocinio della BCC Campania Centro e della Fondazione Cassa Rurale.

Nel corso della manifestazione verranno premiati 25 atleti, tecnici e club che si sono distinti nel 2025, insieme a figure che hanno contribuito alla crescita dello sport battipagliese attraverso il merito, la carriera o il loro esempio tramandato nel tempo. Atleta Battipagliese 2025 conferma così la sua vocazione: offrire visibilità, riconoscimento e gratitudine a chi porta in alto il nome della città.

Sei edizioni, oltre cento storie premiate

Dalla prima edizione del 2019, la rassegna ha assegnato 110 riconoscimenti: 34 a singoli atleti (alcuni pluripremiati), 13 ai club, 11 alla carriera, 6 alla memoria, 5 al merito e 5 a squadre storiche. Una tradizione che si rinnova con entusiasmo, offrendo uno spazio diverso rispetto alle consuete arene sportive per raccontare impegno, sacrifici e risultati.

I 25 premiati della VI edizione

Di seguito l’elenco completo dei premiati di Atleta Battipagliese 2025 (in ordine sparso):

Agnese Frezzato – argento ai Mondiali WABBA;

Alessandra Rocco – bronzo agli Europei Under 23 di judo;

Miriana Galietta – oro ai Campionati regionali assoluti di tennis;

Claudia Galietta – oro al torneo internazionale Lemon Bowl Under 18;

Mario Cesaro – premio alla carriera (calcio);

Gennaro Bufano – premio alla carriera (calcio);

Raffaele Califano – memoria storica del calcio battipagliese;

Antonio Bovi – ex capitano Battipagliese Allievi (Coppa Nazionale 1992–93);

Andrea Masucci – oro ai Campionati Italiani Under 20 indoor (getto del peso);

Roberto Orlando – oro agli Europei a squadre di Atletica leggera;

Antonio Di Palma – record italiano U18 nel giavellotto;

Giuseppe Rizzo – oro ai Mondiali di Kettlebell Sport;

Domenico Cavaccini – promosso in Superlega con Cuneo Volley;

Sante Garofalo – arbitro esordiente in Serie A2 calcio a 5;

Antonio Siotto – oro alle Finali Nazionali Kata a squadre;

Michele Grieco – oro ai Campionati italiani Fight 1 (63 kg);

Luigi Pippa – argento ai Campionati universitari di Judo (81 kg);

Edoardo Vitale – mondiale U17 greco-romana (28° posto);

Don Luigi Piccolo – premio al merito per l’impegno giovanile;

Santino Telese – premio alla memoria;

Francesco Mango – premio alla memoria;

Polisportiva Balnaea ASD – risultati ai Campionati italiani giovanili di nuoto pinnato;

ASD Pallavolo Battipaglia – nove titoli provinciali giovanili maschili;

Tennis Club Battipaglia – promosso in Serie B2 femminile;

ASD Battipagliese Calcio – vincitrice Juniores regionale e Silver Cup U16.

Segnalati anche il cestista Cosimo Caiazzo e il pallavolista Mario Conforti, impossibilitati a prendere parte alla cerimonia.

Una festa dello sport aperta alla città

La serata, presentata dalla giornalista Alice Galdi, offrirà al pubblico l’occasione di celebrare i talenti locali e le loro storie di impegno. Un momento di comunità, identità e orgoglio, che conferma ancora una volta il valore culturale di Atleta Battipagliese 2025.

Contatti

Per informazioni: Paolo De Vita – 338 2837873